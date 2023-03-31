Снегопад в Ростовской области синоптик Вильфанд объяснил перемещением полярного воздуха

31 марта и 1 апреля в ЮФО ожидаются заморозки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мартовский снегопад в Ростовской области связан с перемещением полярного воздуха. Примерно за сутки в регионе выпала месячная норма осадков сообщил RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Сформировался резкий фронтальный раздел, который разделяет две воздушные массы. Именно это послужило причиной непогоды. За день и сегодняшнюю ночь в виде снега, мокрого снега и дождя выпало около 50 мм осадков. Это очень много, месячная норма, - отметил Роман Вильфанд.

Эксперт добавил, что 31 марта и 1 апреля в ЮФО ожидаются заморозки. Например, в южной половине донского региона ночью столбики термометров могут понизиться до -6 градусов. При этом осадки будут продолжаться, но уже не такие интенсивные. Во второй половине воскресенья и в понедельник возможно изменение погоды.

- В воскресенье должно потеплеть до +12-15 градусов днем, а также до 0 и +5 градусов ночью. Через Ростовскую область будет проходить теплый фронт. Прогнозируются естественные осадки, характерные для апреля и весенних месяцев, - сообщил Роман Вильфанд.

Напомним, непогода обрушилась на Ростовскую область 30 марта. Из-за снегопадов и метели без электричества вчера остались несколько десятков тысяч человек, а также собралась 60-километровая пробка на М-4 «Дон».

Днем 31 марта ситуацию в регионе удалось немного стабилизировать. Электроэнергию уже вернули 15 тысячам потребителей, а затор на М-4 «Дон» сократился до 20 км.

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