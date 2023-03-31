В Ростовской области ищут добровольцев для доставки продуктов, воды и топлива к затору на М-4 «Дон»

Волонтеров разыскивает отряд «ЛизаАлерт» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области опубликовали объявление для желающих помочь людям, которые оказались в заторе на трассе М-4 «Дон». Добровольцев просят доставить пострадавшим еду, воду и топливо. Всю информацию по вопросу можно найти в VK группы «ЛизаАлерт».

- Внимание! Нужна помощь добровольцев! У многих кончается вода, еда и топливо. Люди ехали по федеральной трассе семьями, с маленькими детьми, и оказались в настоящей ловушке, - говорится в сообщении.

Известно, что первые экипажи с помощью от жителей региона были на месте около 2 часов 31 марта.

- За ночь мы смогли заправить людей, которые остались без топлива, накормить тех, кто остался без еды. К сожалению, не всем удалось помочь, - пояснили в волонтерском движении.

Теперь оказать помощь в сложившийся ситуации просят владельцев внедорожников. Нужны люди, готовые доставить пассажиров, бензин и продукты первой необходимости по трассе М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Шахт, и в другие участки. Узнать детали можно у представителей отряда «ЛизаАлерт».

Добавим, ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что людям на М-4 «Дон» к утру 31 марта доставили 1300 литров бензина и 1700 литров дизельного топлива. Было организовано 8 маршрутов доставки продуктов.

АЛЛО!

Горячая линия «отряда «ЛизаАлерт»: 88007005452 (звонок бесплатный)

Телефоны инфоргов: 89606859561, 89040201691

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