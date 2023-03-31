Губернатор Ростовской области сообщил о ситуации на М-4 «Дон» к полудню 31 марта

Внутри пробки для машин возобновили движение в обе стороны Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 12 часов 31 марта, в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» удалось добиться начала движения транспорта в обе стороны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- На некоторых участках движение осуществляется по одной полосе. Работы по ликвидации затора продолжаются. Есть сложные участки, где ведется расчистка заносов, - написал Василий Голубев.

По словам губернатора, непростая ситуация сейчас сложилась на съезде с М-4 «Дон» в сторону Волгоградской области.

- Легковой транспорт движется интенсивнее, с грузовым ситуация сложнее, - уточнил глава региона.

Добавим, по обновленным данным, в 17 пунктах временного размещения сейчас находятся 232 человека. Действуют также 8 мобильных пунктов обогрева. Протяженность затора составляет уже 21 км.

Ранее дорожную ситуацию прокомментировали также в управлении МЧС: «На участке трассы М-4 «Дон», где оказались заблокированы автомобили, все еще действует запрет на проезд. В обе стороны движение возобновили только для машин, оказавшихся в заторе».

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Сейчас внутри пробки возобновили движение в обе стороны (подробности)