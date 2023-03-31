18 населенных пунктов Ростовской области остаются без электричества после разгула непогоды

Часть потребителей, включая соцобъекты, уже запитали по резервным схемам Фото: Артем КИЛЬКИН

31 марта в Ростовской области из-за разгула непогоды без электричества все еще остаются 18 населенных пунктов, в которых проживают около 24,4 тысячи человек. Больше всего от стихии пострадали Каменск-Шахтинский, Каменский, Белокалитвинский и Красносулинский районы, сообщают донские власти.

- По остальным территориям отключения носили локальный характер. Часть потребителей, включая соцобъекты, уже запитали по резервным схемам. Всего в распоряжении донских энергетиков 200 резервных источников электроэнергии, - говорится на сайте правительства региона.

Известно, что энергоснабжение уже восстановили более чем для 15 тысяч потребителей, в том числе для жилых домов, больниц, детсадов, школ, различных предприятий и других объектов.

- Бригады энергетиков в круглосуточном режиме продолжают устранять технологические нарушения на линиях электропередачи, - добавили власти.

Напомним, из-за непогоды без энергоснабжения вчера, 30 марта, остались почти 35 тысяч жителей 8 районов и 3 городов области. В восстановительных работах на тот момент задействовали 65 бригад и 90 единиц техники.

Жителей Дона просят строго соблюдать правила безопасности вблизи ЛЭП и любых других электроустановок. Нельзя приближаться к оборванным проводам ближе чем на 8 метров. Запрещено самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Добавим, сообщить об отключениях можно по телефону контакт-центра компании «Россети» или по горячей линии АО «Донэнерго».

АЛЛО!

Телефон контакт-центра компании «Россети»: 8-800-220-0-220

Горячая линия единго телефонного номера АО «Донэнерго»: 8-800-222-05-50 (бесплатно по России).

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