В Каменске-Шахтинском из-за последствий непогоды ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели городские власти. Фото: сайт администрации Каменска-Шахтинского

В Ростовской области на территории Каменска-Шахтинского из-за снежного коллапса ввели режим ЧС. Он действует с 10 часов утра 31 марта. Такое решение приняли местные власти после обсуждения ситуации.

- На данный момент проводятся работы по восстановлению линий электроснабжения и работы котельных. Выполняется уборка упавших деревьев, - говорится в сообщении городской администрации.

Сити-менеджер Каменска-Шахтинского Владимир Шевченко потребовал сосредоточить силы на очистке дорог к поликлиникам, больницам, образовательным организациям, остановкам и общественным территориям. Также управленец подчеркнул необходимость возобновления работы важных жизнеобеспечивающих ресурсоснабжающих организаций.

Власти просят жителей и гостей города по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте и не парковать машины на проезжей части.

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