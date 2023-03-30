В Шахтах и четырех районах Ростовской области ввели ЧС. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за сложившейся ситуации на автодорогах губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел режим ЧС в Шахтах, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.

- В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в г. Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах, - написал глава региона.

Напомним, движение по федеральной трассе М-4 «Дон» на участке км 907 – км 983 в прямом и обратном направлениях приостанавливается 30 марта с 20.00 до особого распоряжения. Принимаются дополнительные меры по нормализации ситуации. Специалисты срезают тросовое ограждение на разделительной полосе для перепуска движения

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