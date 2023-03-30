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НовостиОбщество30 марта 2023 19:03

В Ростовской области на трассе срезают тросовое ограждение для перепуска движения

Дополнительно разворачиваются два пункта обогрева
Полина ШЕВЧЕНКО
На трассе срезают тросовое ограждение для перепуска движения.

На трассе срезают тросовое ограждение для перепуска движения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На трассе М4 Дон принимаются дополнительные меры по нормализации ситуации. Специалисты срезают тросовое ограждение на разделительной полосе для перепуска движения, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, в настоящее время развернуты пункты обогрева:

- 960-й км трассы М-4 ДОН

- 969-й км трассы М-4 ДОН (Осиновая балка)

- 925-й км трассы М-4 ДОН

- 362-й км трассы А-260

- Белокалитвинское направление (н.п. Краснодонецкий, Синегорский, Богураевский, Красногорка).

Дополнительно разворачиваются два пункта в начале и конце пробки: в районе Красного Сулина и Каменска.

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