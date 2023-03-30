В Ростовской области на трассе срезают тросовое ограждение для перепуска движения

На трассе срезают тросовое ограждение для перепуска движения.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На трассе М4 Дон принимаются дополнительные меры по нормализации ситуации. Специалисты срезают тросовое ограждение на разделительной полосе для перепуска движения, сообщил губернатор Василий Голубев.
Напомним, в настоящее время развернуты пункты обогрева:
- 960-й км трассы М-4 ДОН
- 969-й км трассы М-4 ДОН (Осиновая балка)
- 925-й км трассы М-4 ДОН
- 362-й км трассы А-260
- Белокалитвинское направление (н.п. Краснодонецкий, Синегорский, Богураевский, Красногорка).
Дополнительно разворачиваются два пункта в начале и конце пробки: в районе Красного Сулина и Каменска.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На участке трассы М-4 «Дон» временно прекратили движение
Прекращение движения вызвано необходимостью ликвидации последствий снегопада (подробности)