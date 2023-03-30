В Ростовской области на трассе срезают тросовое ограждение для перепуска движения

На трассе срезают тросовое ограждение для перепуска движения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На трассе М4 Дон принимаются дополнительные меры по нормализации ситуации. Специалисты срезают тросовое ограждение на разделительной полосе для перепуска движения, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, в настоящее время развернуты пункты обогрева:

- 960-й км трассы М-4 ДОН

- 969-й км трассы М-4 ДОН (Осиновая балка)

- 925-й км трассы М-4 ДОН

- 362-й км трассы А-260

- Белокалитвинское направление (н.п. Краснодонецкий, Синегорский, Богураевский, Красногорка).

Дополнительно разворачиваются два пункта в начале и конце пробки: в районе Красного Сулина и Каменска.

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