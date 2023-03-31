В Ростовской области восстановили энергоснабжение 15 тысячам человек.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Энергетики восстановили энергоснабжение 15 тысячам дончан, пострадавшим от снегопада. Об этом сообщается на сайте компании.
Напомним, из-за непогоды без энергоснабжения остались почти 35 тысяч жителей в 8 районах и 3 городах Ростовской области. Оперативно-восстановительные работы в регионе выполняют в круглосуточном режиме.
От компании в восстановительных работах задействованы более 240 человек в составе 65 бригад и 90 единиц техники.
Больше всего от снегопада пострадали северо-восточные, центральные и западные районы области.
Как ранее рассказал климатолог ЮФУ Александр Иошпа, последний раз такие опасные погодные явления наблюдались в течение трех дней в марте 1995 года. Они связаны с затоком холода, который потом должен смениться теплом.
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