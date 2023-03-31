Затор на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области сократился до 21 км

Вечером 30 марта протяженность пробки на трассе составляла 60 км. Фото: сайт правительства Ростовской области

Затор на М-4 «Дон» в Ростовской области к 11 часам 31 марта сократился до 21 км. Эта информация поступила от регионального управления МЧС.

- Участок трассы закрыт, движение возобновлено в обе стороны. По состоянию на 11 часов, пробка сократилась до 21 км, - сообщили в ведомстве.

Вечером 30 марта протяженность пробки на трассе составляла 60 км. К 8 утра 31 марта дорожные сложности наблюдались уже на отрезке пути в 30 км. По ходу движения транспорта организовали работу 8 пунктов обогрева и 17 пунктов временного размещения. Ранее в регионе открыли горячую линию для пострадавших во время непогоды.

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