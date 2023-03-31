В Ростовской области в пути из-за снегопада застряли 33 автобуса с 766 пассажирами

Автовокзалы восстановили работу, уже открыли ряд рейсов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в пробке на трассе М-4 «Дон» сейчас остаются 33 пассажирских автобуса, в которых находятся 766 человек. Эту информацию утром 31 марта журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил представитель донского Минтранса.

- Движение машин постепенно восстанавливается. Начали работу автовокзалы, уже открыли ряд рейсов, - добавил сотрудник ведомства.

В группе VK «Автовокзалы Ростовской области» также отметили, что автобусы сейчас уже отправляются в Волгодонск, Краснодар, Ставрополь, Таганрог, Матвеев Курган и Куйбышево. При этом некоторые маршруты задерживаются и отменяются из-за заблокированных дорог. Уточнить статус рейсов пассажирам предлагают по телефону единой справочной службы.

Напомним, ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что по состоянию на 8 часов утра из заторов эвакуировали 57 человек. В пунктах временного размещения на тот момент находились 187 человек, в том числе 58 детей. Уже возобновили движение фур в направлении Москвы.

АЛЛО!

Телефон Единой справочной службы для пассажиров, которые купили билеты и хотят уточнить статус своего рейса: 8 (863) 303-21-12

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