3-летняя девочка и женщина пострадали после ДТП в Новошахтинске во время непогоды

На проезжей части столкнулись Chevrolet и Volkswagen. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области во время снежного коллапса в ДТП пострадали женщина 27 лет и ее 3-летняя дочь. Об этом утром 31 марта сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

По данным ведомства, авария произошла вчера, примерно в 18:30, на улице Привольной в Новошахтинске.

Предварительно, 42-летняя водитель иномарки Chevrolet не выдержала безопасную скорость и потеряла управление. После этого машину вынесло сна встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением 33-летнего водителя.

- В итоге в ДТП пострадали пассажиры Volkswagen, женщина и девочка. Их с места происшествия с травмами увезли в больницу. Благодаря детскому удерживающему креслу, удалось избежать более тяжелых последствий для ребенка, - рассказали в УГИБДД.

Известно, что женщина, которая управляла Chevrolet, была лишена прав на управление транспортом. Сейчас ситуацию выясняют правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове «Лада» въехала в стоящий на обочине «КАМАЗ»

Пострадали четыре человека (подробности)