В Ростове «Лада» въехала в стоящий на обочине «КАМАЗ». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове на Ворошиловском мосту в 23.39 произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказали очевидцы.

По предварительным данным, Lada Priora столкнулась с «КАМАЗом», стоявшим на обочине.

В результате аварии пострадали четыре мужчины в возрасте от 26 до 45 лет. Троих из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее стало известно, что протяженность затора на трассе М-4 ДОН сократилась до 30 км. Сейчас ведутся работы по организации «карманов» с помощью бульдозеров на 940 и 950 км трассы для проезда легковых автомобилей и грейдера. Работают грузовые эвакуаторы по поднятию автомобилей. Проведен демонтаж барьерного ограждения для оттока автотранспорта в обратном направлении.

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