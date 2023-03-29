В Ростове-на-Дону в ДТП погибла 36-летняя женщина

41-летний водитель «Киа Рио» превысил безопасную скорость и не справился с управлением. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове при столкновении иномарок погибла 36-летняя женщина. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла 28 марта около 23:10 на улице Доватора 144/4.

По предварительной информации, 41-летний водитель «Киа Рио» превысил безопасную скорость и не справился с управлением. В результате иномарка врезалась в «Мерседес Спринтер», а этот автомобиль допустил наезд на металлическую рекламную опору и припаркованный рядом автомобиль «Нива Шевроле».

В результате ДТП водитель автомобиля «Киа Рио» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, а 36-летняя пассажирка скончалась до приезда скорой, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)