В Ростовской области открыли горячую линию для пострадавших во время снежного коллапса

Тысячи машин попали в крупный затор из-за снегопада и метели. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области открыли горячую линию для людей, которые оказались заложниками снежного коллапса. Об этом утром 31 марта информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

- С 9 до 18 часов ежедневно будут приниматься сообщения по вопросам соблюдения прав граждан при ликвидации последствий неблагоприятной погоды на территории области 30 марта 2023 года, - говорится на сайте ведомства.

Напомним, снегопад и метели обрушились на донской регион вчера, 30 марта. Из-за стихии образовался крупный дорожный затор, который растянулся через несколько районов Дона. В него попали тысячи автомобилей, от легковушек до фур.

К 8 утра 31 марта пробка сократилась до 30 км. По ходу движения транспорта до этого организовали работу 8 пунктов обогрева и 17 пунктов временного размещения. В ПВРах, по состоянию на 8 часов, находились 187 человек, в том числе 58 детей.

Сейчас движение в обе стороны на проезжей части постепенно восстанавливается, однако в снежном плену еще находятся многие люди. Например, известно, что в пункты назначения не могут пока добраться 33 пассажирских автобуса, в которых едут 766 человек.

АЛЛО!

Горячая линия для пострадавших в ЧС: 8 (863) 210-55-99

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