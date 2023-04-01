Инвестор опубликовал схему сети будущего скоростного трамвая Ростова в 2028 году

Схема скоростного трамвая в Ростове-на-Дону. Фото: сайт sinaratm.ru

В Ростовской области компания «Синара - ГТР» представила схему сети скоростного трамвая, которую планируют создать в Ростове-на-Дону до конца 2028 года. Планы, связанные с будущей модернизацией, опубликовали в марте на сайте инвестора.

Так, отмечается, что концессионное соглашение уже заключили. По условиям контракта, в донской столице должны обновить 119 км трамвайных путей, из которых 75,3 км построят «с нуля», а еще 43,7 км реконструируют. Также должны возвести два депо, шесть тяговых подстанций и обновить автопарк.

Пассажиров должны перевозить 106 скоростных низкопольных вагонов, 76 из которых поставят дополнительно.

- Реализация проекта решит вопрос транспортной доступности нескольких микрорайонов: Левенцовского, Суворовского, Платовского, Вересаево, а также позволит комплексно развивать территории старого аэропорта, - сообщил губернатор Василий Голубев.

Проект намерены выполнять с 2023 до 2028 года, На все работы выделят 61 млрд рублей. Программа масштабного обновления состоит из четырех этапов.

В рамках первого этапа, до середины 2026 года, собираются обновить трамвайную линию от Левенцовки до улицы Станиславского, а также возвести депо №1, запланировано на середину 2026 года. Второй этап завершат к середине 2026 года. Третий и четвертый этапы намерены выполнить с конца 2027 по конец 2028 года.

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