Днем 1 апреля в Ростовской области потеплеет до +15 градусов

Ветер ожидается юго-западный и южный Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Днем 1 апреля температура воздуха в Ростовской области местами поднимется до +15 градусов. В Ростове-на-Дону будет +10-12 градусов. Такой прогноз опубликовали на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

- Днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Воздух в среднем прогреется до +4-9 градусов, по югу и востоку региона - до +15 градусов. Ветер ожидается юго-западный и южный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, временами до 12-14 м/с, - сообщают синоптики.

Дневная температура завтра, 2 апреля, будет примерно такой же, около +6-11, местами до +16. При этом в ночь с субботы на воскресенье по южной половине области еще возможны заморозки от -1 до -4 градусов.

Напомним, 30 и 31 марта в Ростовской области резко похолодало, шли дожди с мокрым снегом, была метель. Из-за этого на трассе М-4 «Дон» собралась огромная пробка. Люди в ней стояли около суток. К этому моменту движение по проезжей части уже открыто.

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