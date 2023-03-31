Движение на трассе М-4 ДОН открыто. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 21.00 31 марта движение по федеральной автодороге М-4 ДОН открыто, сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Напомним, многокилометровый затор образовался на трассе 30 марта из-за снегопада. В нем застряли сотни машин из донского и других регионов.

Ранее губернатор Василий Голубев сообщил о ситуации с авариями на объектах энерго-, водо- и теплоснабжения. В основном, их удалось ликвидировать.

Водоснабжение в полном объеме восстановят к исходу суток.

Восстановительные работы на объектах энергетики продолжаются на линиях 0,4-10 киловольт. Без электроснабжения остаются 14,5 тысяч человек.

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