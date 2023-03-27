Под Каменском-Шахтинским на трассе М-4 «Дон» снова собралась пробка

Машины в сторону Ростова-на-Дону пустили по одной полосе. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

В Ростовской области под Каменском-Шахтинским, в районе моста на М-4 «Дон», утром 27 марта снова собралась пробка. Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс. Карты».

По состоянию на 10:30, протяженность затора достигает почти 3 км. Напомним, вчера, 26 марта, на этом же участке пути пробка составляла примерно 15 км. Причина дорожных сложностей - ремонтные работы.

Ранее сотрудники отдела пропаганды УГИБДД пояснили, что работы начались на мосту через Северский Донец. Из-за этого машины в сторону Ростова-на-Дону пустили по одной полосе.

Донских водителей просят быть предельно осторожными и внимательными за рулем. Нужно выполнять требования дорожных знаков, а также следить за дистанцией и боковым интервалом.

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