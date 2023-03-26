В ГИБДД объяснили причину гигантской пробки в 15 км на М-4 «Дон» у Каменска-Шахтинского

Заторы на дороге связаны с ремонтом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В районе Каменска-Шахтинского пробка на трассе М-4 «Дон» растянулась, по данным сервиса Яндекс.Пробки, уже на 15 километров. Причина возникновения затора — ремонтные работы на дороге, пояснили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- В Каменском районе Ростовской области на участке с 930 км + 100м автодороги М4 «Дон», на мосту через реку Северский Донец, проводятся ремонтные работы, - уточнили в Госавтоинспекции. - Движение транспорта в направлении Ростова-на-Дону осуществляется по одной полосе. Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать требования дорожных знаков и разметки, выбирать безопасную дистанцию и боковой интервал.

Уточним, жители Ростовской области и транзитные водители жалуются, на гигантскую пробку в течение последних нескольких часов.

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