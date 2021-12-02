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Общество2 декабря 2021 14:52

Жители Ростова попросили власти привести в порядок мост через реку Темерник

По словам очевидцев, после дождей там появляется большая лужа
Ангелина СКИБА
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До этого ростовчане пожаловались на большую лужу между домами на Маршала Жукова

До этого ростовчане пожаловались на большую лужу между домами на Маршала Жукова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Ростова попросили власти привести в порядок мост через реку Темерник на Змиевском проезде. Свое обращение местные жители разместили на портале «Благоустройство города».

- В этом месте на мосту во время обильного дождя образуется большая лужа. Прочистите дренажные решетки или замените их, - написали авторы сообщения.

До этого ростовчане пожаловались на большую лужу между домами № 25 и 27 на Маршала Жукова. По словам очевидцев, «уже на протяжении четырех лет» она появляется после сильных дождей, но с этим ничего не делают.

Также сегодня, 2 декабря, стало известно еще об одном коммунальном ЧП - около моста через Северное водохранилище образовался оползень, сейчас его устраняют специалисты.

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