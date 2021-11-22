ЧП с огромным оползнем в переулке Тувинском прокомментировали в «Ростовводоканале»

Бригада рабочих сейчас устраняет порыв в 1200 мм Фото: Мария ЛЕНЦ

Огромный оползень в переулке Тувинском в Ростове повредил водопроводную сеть. Сейчас на месте коммунального ЧП работают специалисты. Так появление огромного провала между домами № 29 и 47 сегодня, 22 ноября, прокомментировали в пресс-службе «Ростовводоканала».

- Бригада устраняет порыв в 1200 мм в переулке Тувинском, задействовали 3 спецмашины. Заявка поступила 21 ноября в 11.16. Вчера территорию огородили, провели обследование, подготовили необходимые материалы. Сейчас обстоятельства еще исследуют. Специалисты не исключают, что именно оползень спровоцировал порыв, - рассказали в пресс-службе компании.

Ранее местные жители забили тревогу и сообщили в Интернете, что рядом с жилыми домами - буквально в пяти метрах - образовался внушительный оползень. Люди выразили опасения по поводу возможных последствий этого происшествия. Кроме того, некоторые отметили, что ленты, которыми огородили яму, едва ли смогут удержать падающего человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове около опоры Ворошиловского моста образовался опасный провал

Его обнаружили общественники (подробности)