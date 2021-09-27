В Ростове около опоры Ворошиловского моста образовался опасный провал

Земля провалилась из-за геологической неустойчивости склона. Фото: соцсети

В Ростове около одной из опор Ворошиловского моста образовался провал размером примерно 10 на 5 метров и глубиной около 4 метров. Из-за такой ямы может произойти серьезное ЧП, уверен общественник Александр Сушков. Об опасной находке он сообщил в соцсети.

- Судя по отсутствию заградительных лент, на это никто из чиновников не обратил внимания. Дала о себе знать геологическая неустойчивость склона. Сейчас он интенсивно размывается дождевой водой, ливневые потоки никак не организованы. Полностью отсутствуют бетонные плиты. Также видно, что не проводили каких-либо укрепительных работ. Кто-то неумный преступно засыпал склон строительным мусором, который имеет дополнительную подвижность, - перечислил Александр Сушков.

По мнению эксперта, «дорогостоящие работы по обустройству стратегически важного участка были произведены с жутким качеством и никем не контролировались». Александр Сушков добавил, что общественники уже разослали тревожные письма в городскую администрацию и прокуратуру.

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