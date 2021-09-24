В Ростове экоактивисты выступили против нового ЖК на Левом берегу Дона

Также экозащитники недовольны ситуацией в парке «Левобережный» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове экоактивисты выступили против возведения жилого комплекса на Левом берегу Дона и даже начали сбор подписей против этого проекта. Инициативная группа общественников призывает власти не допустить застройки, сохранить рощу и изменить назначение земель. В ином случае, по мнению защитников окружающей среды, зону природного отдыха «бесповоротно уничтожат».

- Застройка участка уменьшит итак недостаточное количество зеленых насаждений. Зелень защищает от подтоплений. Вырубки уже привели к пыльным бурям, нельзя усугублять ситуацию. Застройка въезда в город новым микрорайоном, бизнес или торгово-развлекательными объектами может окончательно изуродовать панораму, открывающуюся с правого берега и бесповоротно уничтожить бренд Левого берега как зоны природного отдыха жителей города, - пояснили активисты на своей странице в Instagram.

Также экозащитники недовольны ситуацией в парке «Левобережный». Его предлагают продолжить «зеленой зоной с минимальным вмешательством».

- В находящемся рядом парке «Левобережный» отсутствует естественная природная зона для спокойного отдыха. Логичным представляется продолжение парка с созданием тихой зеленой зоны с минимальным благоустройством и вмешательством в уже сложившийся ландшафт. Достаточно точечно оборудовать деревянные настилы, скамейки, урны, освещение, - уверены эксперты.

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