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Общество21 сентября 2021 16:56

Президент «Ростова» получил разрешение на возведение малоэтажного ЖК

К такому решению власти пришли после общественных слушаний
Ангелина СКИБА
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Под жилье и инфраструктуру пойдет территория в 26 тысяч кв. метров

Под жилье и инфраструктуру пойдет территория в 26 тысяч кв. метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц получил разрешение на возведение малоэтажного жилого комплекса. Он должен появиться на 9 линии вместо стекольного завода. Постановление об этом уже подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» в отношении участка на 9-ой линии, 87, - говорится в тексте документа.

Известно, что к такому решению власти пришли после общественных слушаний - вид целевого назначения площадки обсуждали после просьбы Арташеса Арутюнянца. Под жилье и инфраструктуру пойдет территория немногим более 26 тысяч кв. метров. Заброшенную постройку должны снести.

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