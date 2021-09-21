В Ростове пытаются оспорить запрет высотного строительства на набережной

У истца есть претензии к проведению общественных слушаний Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовском областном суде в этом сентябре начались слушания о законности отнесения улицы Береговой в донской столице к «зоне речного фасада». Сейчас на этой территории запрещено строить здания выше 5 этажей, но с этим не согласна одна из компаний.

Фирма, которая теперь не может воплотить свои планы по возведению высотки, подала иск к ростовской городской думе. Это произошло еще в августе этого года. У истца есть претензии к проведению общественных слушаний, они якобы длились менее положенного срока.

Известно, что третьей приглашенной стороной в этом процессе выступает департамент архитектуры и градостроительства Ростова. Предварительное заседание по делу состоялось 8 сентября 2021 года, а первые основные слушания должны были провести 20 сентября. Следующее разбирательство назначили на 12 октября.

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