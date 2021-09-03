Застройщик в Ростове снова начал судебные тяжбы из-за строительства высотки на Береговой

В Ростове застройщик снова судится за высотку на Береговой
Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
В донской столице местный застройщик обратился в суд с просьбой опровергнуть запрет на строительство высотки на улице Береговой. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Ростовской области.
Иск был направлен к департаменту архитектуры и градостроительства города. Застройщик требует признать незаконным отказ в выдаче разрешения на строительство. В суде были приняты все предоставленные документы. Первое заседание по этому делу состоится 27 сентября.
Напомним, что компания-застройщик планирует построить дома в высоту 15 и 22 этажа на улице Береговой. Согласно имеющейся документации, они могут появиться в районе Казанской лестницы.
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Застройщик не получил разрешение на строительство многоэтажки на улице Береговой.
Об этом сообщили в администрации города.