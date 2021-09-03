Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2021 19:30

Застройщик в Ростове снова начал судебные тяжбы из-за строительства высотки на Береговой

Компания требует признать незаконным запрет на строительство
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростове застройщик снова судится за высотку на Береговой

В Ростове застройщик снова судится за высотку на Береговой

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице местный застройщик обратился в суд с просьбой опровергнуть запрет на строительство высотки на улице Береговой. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

Иск был направлен к департаменту архитектуры и градостроительства города. Застройщик требует признать незаконным отказ в выдаче разрешения на строительство. В суде были приняты все предоставленные документы. Первое заседание по этому делу состоится 27 сентября.

Напомним, что компания-застройщик планирует построить дома в высоту 15 и 22 этажа на улице Береговой. Согласно имеющейся документации, они могут появиться в районе Казанской лестницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Застройщик не получил разрешение на строительство многоэтажки на улице Береговой.

Об этом сообщили в администрации города.