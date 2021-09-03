На территории парка высадили более 5 тысяч растений. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове «первая миля» экопарка готова уже на 80%. Все работы на объекте должны завершить к 1 ноября 2021 года. Об этом сегодня, 3 сентября, в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Мы поставили перед собой задачу облагородить более 6 га территории вдоль реки Темерник от зоопарка до моста на Вавилова/Шеболдаева. Протяженность зоны - около 1,5 км, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что все недостатки, на которые он указал в начале августа, сейчас оперативно устраняют. Так, например, рабочие монтируют вход со стороны зоосада. Рядом к этому моменту подключили систему автополива, высадили многолетние растения и кустарники. Всего на территории парка укоренили более 5 тысяч растений, основной газон должны посеять на площади более 17 тысяч кв. метров.

- Сердце «первой мили» - амфитеатр. Работы здесь продолжаются. По моему поручению, на территории установят биотуалет. Особое внимание уделяется системе водоотведения. Последними штрихами станут озеленение и установка малых архитектурных форм. Это перголы, питьевые фонтанчики, кормушки для птиц. "Первую милю" с парком имени Октября соединит мост. Ведется подготовка к его строительству, - сообщил Алексей Логвиненко.

В этом году в Ростове также планируют начать работу над проектом второй части парка. Этот маршрут будет пролегать через парк имени Октября. Длина участка - 10 км.

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