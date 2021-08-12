В Ростове проектировщик «первой мили» экопрака не согласился с критикой сити-менеджера

«Первую милю» должны сдать до конца года. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове проектировщик «первой мили» будущего экопрака вдоль реки Темерник не согласился с критикой сити-менеджера и заявил, что на ход работ повлиял подрядчик. Специалист высказал свою точку зрения после слов Алексея Логвиненко об «изначально сделанных просчетах».

- К подрядчику вопросов нет, он все делает в соответствии с проектом, а вот к проектировщику вопросы есть. Он допустил много просчетов. В частности, есть ошибки в геодезии, не учтены перепады высот и, как следствие, после осадков образовываются лужи. Где-то нужно поднять поребрик, чтобы грунт не стекал на пешеходные дорожки, где-то сделать дренажную систему. Мощность автополива не соответствует необходимой потребности для качественного ухода за зелеными насаждениями, не включены работы по завозу плодородного слоя земли, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации потребовал от специалиста, который проектированием территории, оперативно исправить все недочеты. Алексей Логвиненко подчеркнул, что «первую милю» должны сдать до конца года.

Ранее уже поднимали вопрос о доработке проекта. Тогда о недочетах говорили замглавы администрации по ЖКХ Алексей Пикалов и депутат Заксобрания Ашот Хбликян.

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