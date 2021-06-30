В Ростове на доработку проекта «Первой мили» экопарка потребуется еще 12 млн рублей

Проект нового экопарка находится на «грани провала» Фото: страница Ашота Хбликяна в Facebook

Проект «Первой мили» Темерника отправят на корректировку. Чтобы исправить все недочеты, дополнительно потребуется еще 12 млн рублей. Об этом на муниципальной комиссии заявил заместитель главы администрации Ростова по ЖКХ Алексей Пикалов.

- Изначально общий объем финансирования проекта составлял 111,6 млн рублей. За работу в прошлом году подрядчику уже выплатили 50 млн рублей. Однако были выявлены недочеты, сейчас их исправляют. Так, есть замечания, связанные с укладкой асфальта и установкой поребриков. Кроме того, должны были высадить 550 деревьев, но во время проверки их оказалось меньше. Теперь осенью дополнительно высадят более 400 деревьев. Также обнаружены серьезные проблемы с автополивом, мощности недостаточно. Нет в проекте дренажной системы. До 1 июля проект направят на корректировку и экспертизу. На устранение всех недочетов дополнительно потребуется 12 млн рублей, - рассказал Алексей Пикалов.

Ранее о том, что «Первая миля» находится на «грани провала» в соцсетях сообщил депутат Законодательного собрания Ашот Хбликян. Он также назвал все перечисленные проблемы и добавил свои замечания.

- В 2021 году проходит второй этап благоустройства: устанавливаются малые архитектурные формы, монтируются лавочки и смотровые площадки, выполняются пуско-наладочные работы системы автополива, системы электроснабжения и видеонаблюдения, проводится озеленение. И несмотря на все это, территория экопарка больше напоминает выжженную пустыню, с большим количеством отрытого грунта и редкими деревьями. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, очень надеемся на исправление основных замечаний и завершение работ в соответствии с графиком, - подчеркнул Ашот Хбликян.