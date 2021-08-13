Улучшат «первую милю»: в экопарке Ростова сделают бесплатный вход и велодорожки

Планы по благоустройству территории обсудили на специальном совещании. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове сделают еще один бесплатный вход на территорию «первой мили» будущего экопарка. Также оборудуют дополнительные велодорожки и установят биотуалеты. О планах по благоустройству территории в Instagram рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- При реализации проекта были выявлены просчеты в проектировании. Заслушал доклады служб о мерах и сроках по устранению замечаний. Например, столкнулись тем, что не предусмотрена доступность территории. Если сегодня зайти в экопарк через парк Октября, то выйти можно через зоопарк, купив билет или вернувшись обратно. Это неправильно. Дал поручение в створе Ленина, перед зоопарком, создать новую входную группу, через которую можно будет совершенно бесплатно попасть на пешеходную зону. Появятся указатели и биотуалеты, хотя проектом это и не предусмотрено. Расширим сеть велодорожек. Добавим озеленение, - написал Алексей Логивненко.

Все эти новые задачи глава администрации поставил перед подчиненными на специальном совещании. Там же утвердили, что после работ дальнейшим содержанием «первой мили» займется руководитель зоопарка.

- Новая территория должна быть ухоженной и зеленой всегда, а не только в день открытия. Еще одной темой совещания стало продление пешеходной зоны от Ботанического парка до зоопарка и от парка Октября до парка Дружбы. Начнем с инвентаризации земельных участков вдоль реки Темерник, - добавил глава администрации Алексей Логвиненко.

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