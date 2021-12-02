В Ростове около моста через Северное водохранилище образовался оползень

Оползень образовался после засора ливневки. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове на Космонавтов из-за оползня начали укреплять склон в районе моста через Северное водохранилище. Грунт сполз после засора ливневки, пояснили в администрации донской столицы.

- Сейчас специалисты проводят земляные работы. После этого подрядчик департамента автодорог расчистит трубопровод, - добавили власти.

В будущем на этом участке планируют создать открытую систему для ливневых и талых вод. Этот вопрос должны обсудить в 1 полугодии 2022 года.

Ранее внушительный провал образовался в переулке Тувинском. Там уже обследовали местность и приступили к ликвидации коммунального ЧП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧП с огромным оползнем в переулке Тувинском прокомментировали в «Ростовводоканале»

Сейчас специалисты устраняют коммунальную аварию и выясняют причины произошедшего (подробности)