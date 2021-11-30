Последствия оползня в переулке Тувинском устранит водоканал Ростова

Специалисты ожидали, когда осядет почва, чтобы проложить подъездные пути. Фото: пресс-служба «Ростовводоканала»

Провал грунта в переулке Тувинском устранят сотрудники водоканала Ростова. До этого специалисты ожидали, когда осядет почва, чтобы проложить подъездные пути, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным властей, оползень образовался 21 ноября в районе дома № 47. По участку проходят водопроводные сети, поэтому на место сразу же выехали представители «Ростовводоканала». Кроме того, территорию обследовали сотрудники управления по делам ГО и ЧС и представители администрации Пролетарского района.

Ранее в «Ростовводоканале» заявили, что никакого порыва в переулке Тувинском не было и оползень мог появится в том числе из-за выведенной ливневки.

- Утечек и порывов не было. Возможной причиной обрушения грунта является его замачивание из-за выведенного с участка в балку канализационного бытового или ливневого трубопровода, а также дренирования сточных вод из выгребных ям, расположенных на территорий домов в указанном районе, - пояснили в пресс-службе компании.

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