Коммунальщики назвали возможные причины оползня в переулке Тувинском в Ростове

Землю могла размочить вода из выведенной ливневки. Фото: пресс-служба «Ростовводоканала»

Сегодня, 24 ноября, специалисты «Ростовводоканала» назвали причины, из-за которых образовался огромный оползень в переулке Тувинском. После проверки выяснилось, что никакого порыва не было, а землю могла размочить вода из выведенной ливневки.

- Утечек и порывов не было. Возможной причиной обрушения грунта является его замачивание из-за выведенного с участка в балку канализационного бытового или ливневого трубопровода, а также дренирования сточных вод из выгребных ям, расположенных на территорий домов в указанном районе, - пояснили в пресс-службе компании.

Провал в районе дома №47В появился буквально на днях, об этом «КП - Ростов-на-Дону» о ЧП стало известно 22 ноября. Первыми в Интернете забили тревогу местные жители. После этого с проверкой выехала бригада коммунальщиков. Сначала они разрыли оставшийся грунт, осмотрели трубы и обошли территорию, а потом закопали коммуникации.

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