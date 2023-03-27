Дождливую и ветреную погоду прогнозируют в течение недели в Ростовской области

Осадки возможны в понедельник, вторник, а также в конце недели Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области в течение недели, с 27 марта по 2 апреля, сохранится дождливая и местами ветреная погода. Об этом сообщают донские синоптики.

Судя по данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в будние дни и выходные будет колебаться в среднем от +8 до +12. Самым теплым должен стать вторник - воздух прогреется до +15-18 градусов. По ночам прогнозируют от +1 до +7, на севере области с четверга на пятницу обещают -2 градуса.

Осадки возможны в понедельник, вторник, а также в конце недели, в период с пятницы по воскресенье. Добавим 28 и 29 марта скорость ветра должна составлять около 6-11 м/с, иногда порывы могут достигать 15-18 м/с.

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