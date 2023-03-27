Массовые отключения света пройдут в Ростове 27 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовые отключения электроэнергии пройдут в Ростове в понедельник, 27 марта, сообщает «Донэнерго».

Отключения связаны с техническими работами на электросетях.

Так, с 9.00 до 17.00 света не будет на улице Варфоломеева 264, 266,274,274/1, 276; переулке Газетном, 104, 110/264, 121; проспекте Ворошиловском 101, 105; улице Малюгиной 156, улице 2-я Краснодарской 149/6, 149/7; улице Каширской 8/4, улице Красноармейской 61/101, 63/90, 35, 43, 45; улице Города Волос 20, 22; переулке Газетном 42/105, 90, 92/85.

С 9.00 до 16.00 электричество отключат по адресам улица Дундича 19-39; улица Конституционная 66-82, 63-81; улица 20-лет Октября 72-96, 81-95; улица Кемеровская 70-80, 65-77; улица Карбышева 30-42.

Напомним, с 1 декабря в Ростовской области подорожала электроэнергия. Для городского и сельского населения с электроплитами: в пределах соцнормы — 3,36 рубля за киловатт в час, сверх соцнормы — 4,71 рубля за киловатт в час. Для городского населения с газовыми плитами в пределах соцнормы — 4,81 рубля за киловатт, сверх соцнормы — 6,73 рубля за киловатт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Похолодание и дожди прогнозируют в Ростове 27 марта

Столбики термометров опустятся до +13 днем (подробности)