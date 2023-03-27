Похолодание и дожди прогнозируют в Ростове 27 марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 27 марта, в Ростове ожидается пасмурная дождливая погода, сообщает Росгидрометцентр.

Температура воздуха днем понизится до отметок +11-13 градусов.

Юго-западный и западный ветер разовьет скорость до 4-9 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду.

Днем синоптики прогнозируют дождь.

В конце марта синоптики прогнозируют резкое похолодание до +11 градусов. Оно начнется 29 марта.

Ранее начальник гидрометцентра Елена Назарова сообщила, что первый месяц весны не будет отличаться аномалиями по температурному режиму и количеству осадков.

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