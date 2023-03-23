В Ростовской области синоптики прогнозируют резкое похолодание в конце марта

24 марта в Ростове ожидается самые теплый день недели
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области синоптики прогнозируют резкое похолодание в конце месяца. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.
Согласно прогнозам, понижение температуры в регионе начнется с 29 марта. В этот день столбики термометров покажут до +11. Также ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. Скорость ветра достигнет до 3 метров в секунду.
Отметим, что 24 марта в Ростове ожидается самые теплый день недели. Воздух прогреется до +19 градусов. Горожан будет радовать солнечная погода, а порывы ветра достигнут двух метров в секунду.
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