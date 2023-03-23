23 марта в Таганроге стартует фестиваль-конкурс «Весенняя капель»

На открытии фестиваля-конкурса организуют выставку работ участников
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Завтра, 23 марта, в Ростовской области откроют V фестиваль-конкурс «Весенняя капель». В нем примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья из всех городов и районов региона, сообщает сайт донского правительства.
Соревнования состоятся в Таганроге. Более 250 человек, в том числе одна участница из Донецка ДНР, сразятся по трем направлениям: в спорте, творчестве и декоративно-прикладном искусстве. Известно, что больше половины конкурсантов привлекла именно спортивная часть фестиваля.
На открытии планируют организовать выставку работ участников, а также мастер-класс по сублимационной печати и нанесению изображений на предметы. Завершится конкурс 30 марта церемонией награждения и гала-концертом.
- Многие неоднократно демонстрируют на донском фестивале свои силы, таланты и упорство, - отметила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева.
Добавим, фестиваль «Весенняя капель» проводят для интеграции инвалидов в общество. Эта задача - одно из ключевых направлений государственной программы «Доступная среда».
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