23 марта в Таганроге стартует фестиваль-конкурс «Весенняя капель»

На открытии фестиваля-конкурса организуют выставку работ участников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 23 марта, в Ростовской области откроют V фестиваль-конкурс «Весенняя капель». В нем примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья из всех городов и районов региона, сообщает сайт донского правительства.

Соревнования состоятся в Таганроге. Более 250 человек, в том числе одна участница из Донецка ДНР, сразятся по трем направлениям: в спорте, творчестве и декоративно-прикладном искусстве. Известно, что больше половины конкурсантов привлекла именно спортивная часть фестиваля.

На открытии планируют организовать выставку работ участников, а также мастер-класс по сублимационной печати и нанесению изображений на предметы. Завершится конкурс 30 марта церемонией награждения и гала-концертом.

- Многие неоднократно демонстрируют на донском фестивале свои силы, таланты и упорство, - отметила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева.

Добавим, фестиваль «Весенняя капель» проводят для интеграции инвалидов в общество. Эта задача - одно из ключевых направлений государственной программы «Доступная среда».

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