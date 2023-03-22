На охрану объектов культурного наследия на Дону направили около 1 млрд рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

За пять лет на охрану и сохранение объектов культурного наследия в Ростовской области из регионального бюджета было выделено более 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте правительства области.

За этот период в список ОКН включили 114 объектов архитектуры и 191 археологический объект. В едином госреестре ОКН находятся 53 объекта культурного наследия регионального значения.

Для сохранения ОКН комитету по охране было поручено до конца 2023 года провести корректировку проектной документации и подготовить документы для оформления охранных обязательств не менее, чем на 50 объектов культурного наследия.

В начале текущего года еще четыре старинных здания в центре Ростова признали объектами культурного наследия. В реестр включили адреса: Станиславского, 172 (Доходный дом Глуховского, 1897 года постройки), Станиславского, 95 (Дом М. Косика, 1891 года постройки), Социалистическая, 136 (Домовладение Семенова, начало XX века), Социалистическая, 123 (Домовладение Куканова, начало XX века).

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Площадь объекта составляет 3000 квадратных метров (подробности)