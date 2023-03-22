В Ростове на продажу выставили доходный дом Бражникова за 154 млн рублей

Объект оценили в 154 млн рублей и находится на улице Шаумяна. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове-на-Дону выставили на продажу доходный дом Бражникова. Соответствующая информация появилась на сайте бесплатных объявлений.

Согласно объявлению, площадь здания составляет около 3000 квадратных метров. На территории находится стоянка на 10 автомобилей. Кроме того, в самом здании есть бетонные перекрытия и атриум. Объект оценили в 154 млн рублей и находится на улице Шаумяна.

Отметим, что доходный дом Бражникова был построен в 1890-х. Затем в 1914 году купец продал здание. В 1930-е дом являлся общежитием финансово-экономического института. А с 2006 здание переквалифицировали в офис.

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(Подробности)