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НовостиОбщество22 марта 2023 11:45

Новым Ростовом предложили назвать строящийся микрорайон на левом берегу Дона

Идею озвучил губернатор Василий Голубев
Ангелина СКИБА
На территории левобережья сейчас строится новый микрорайон

На территории левобережья сейчас строится новый микрорайон

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону строящийся микрорайон на левом берегу Дона предложили назвать Новым Ростовом. Об этом сегодня, 22 марта, на заседании в донском правительстве сообщил губернатор Василий Голубев.

- На территории левобережья сейчас строится микрорайон. Он не самый большой, но и не маленький. Застройщик уже провел определенные изыскания, мониторинг среди людей, и вышел с предложением, чтобы микрорайон назывался Новый Ростов, - рассказал Василий Голубев.

По словам главы региона, застройку территорий нужно вести планомерно, гармонично и качественно - так, чтобы люди хотели жить в новых местах. Губернатор подчеркнул, что при реализации проектов, прежде всего, важно думать о доступности работы, отдыха и транспорта.

Добавим, в будущем власти также планируют возведение еще двух районов, рассчитанных в общем на 33,4 тысячи человек.

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