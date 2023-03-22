Новым Ростовом предложили назвать строящийся микрорайон на левом берегу Дона

На территории левобережья сейчас строится новый микрорайон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону строящийся микрорайон на левом берегу Дона предложили назвать Новым Ростовом. Об этом сегодня, 22 марта, на заседании в донском правительстве сообщил губернатор Василий Голубев.

- На территории левобережья сейчас строится микрорайон. Он не самый большой, но и не маленький. Застройщик уже провел определенные изыскания, мониторинг среди людей, и вышел с предложением, чтобы микрорайон назывался Новый Ростов, - рассказал Василий Голубев.

По словам главы региона, застройку территорий нужно вести планомерно, гармонично и качественно - так, чтобы люди хотели жить в новых местах. Губернатор подчеркнул, что при реализации проектов, прежде всего, важно думать о доступности работы, отдыха и транспорта.

Добавим, в будущем власти также планируют возведение еще двух районов, рассчитанных в общем на 33,4 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военные строители доставили плавучую станцию для водовода из Ростовской области в Донбасс

Всего должны протянуть две нити трубопровода по 200 км каждая (подробности)