Военные строители доставили плавучую станцию для водовода из Ростовской области в Донбасс

Новый водовод - первый подобный объект в современной истории страны Фото: Артем КИЛЬКИН

Военные строители доставили по реке к месту установки плавучую станцию для строительства нового водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

- К этому моменту завершили дноуглубительные работы в районе Ростова-на-Дону - реки Рукав Каланча - и отбуксировали к месту установки специальную плавучую водозаборную станцию, - цитируют журналисты информацию военного ведомства.

Работу по возведению объекта в рамках рабочей поездки в ЮВО уже проверил заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Также ранее с отчетом по проекту ознакомился министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу.

Напомним, новый водовод - первый подобный объект в современной истории страны. Его возводят на территории двух регионов. Поставлены самые короткие сроки. К работам привлекли более 5 тысяч специалистов, задействовали около 1,5 тысячи единиц техники.

Всего должны создать две нити трубопровода по 200 км каждая. Мощность гидротехнического сооружения доведут до 300 тысяч кубометров воды в сутки.

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