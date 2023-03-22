Военные строители доставили плавучую станцию для водовода из Ростовской области в Донбасс

Новый водовод - первый подобный объект в современной истории страны
Фото: Артем КИЛЬКИН
Военные строители доставили по реке к месту установки плавучую станцию для строительства нового водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
- К этому моменту завершили дноуглубительные работы в районе Ростова-на-Дону - реки Рукав Каланча - и отбуксировали к месту установки специальную плавучую водозаборную станцию, - цитируют журналисты информацию военного ведомства.
Работу по возведению объекта в рамках рабочей поездки в ЮВО уже проверил заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Также ранее с отчетом по проекту ознакомился министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу.
Напомним, новый водовод - первый подобный объект в современной истории страны. Его возводят на территории двух регионов. Поставлены самые короткие сроки. К работам привлекли более 5 тысяч специалистов, задействовали около 1,5 тысячи единиц техники.
Всего должны создать две нити трубопровода по 200 км каждая. Мощность гидротехнического сооружения доведут до 300 тысяч кубометров воды в сутки.
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