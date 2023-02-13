2600 специалистов привлекли к строительству водовода из Ростовской области в Донбасс

Работы ведут в круглосуточном режиме Фото: Артем КИЛЬКИН

2600 военных строителей и 1 тысячу единиц техники задействовали при прокладке нового водовода из Ростовской области на территорию Донбасса. Эту информацию 13 февраля опубликовали на сайте Минобороны России.

- Возводят водозаборный узел на реке Дон, насосные станции, укрепляют прибрежную зону, монтируют подстанции. Решения скорректировали с учетом паводков и заболоченности. Предусмотрели дополнительную дамбу, молы, а также 63 перехода через автомобильные, железнодорожные пути и водные преграды, - сообщает военное ведомство.

Работы ведут в круглосуточном режиме. Всего должны создать две нити трубопровода по 200 км каждая. Мощность гидротехнического сооружения доведут до 300 тысяч кубометров воды в сутки. К работе привлекли крупнейшие предприятия промышленности стройматериалов.

Полностью выполнить задачу планируют весной 2023 года. После запуска трубопровода должен наполниться канал Северский Донец, оттуда чистая питьевая вода пойдет в населенные пункты Донбасса.

Добавим, до этого военные уже возвели и запустили объекты водообеспечения под Дебальцево, в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске.

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