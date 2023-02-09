Ростовская область не останется без воды из-за водовода, который протянут в ДНР

Строительством занимаются военно-строительные компании Минобороны
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Водовод, который протянут из Ростовской области в ДНР, не изменит в худшую сторону ситуацию с водоснабжением донских территорий. Об этом сегодня, 9 февраля, на пресс-конференции сообщил губернатор Василий Голубев.
- Без воды мы не останемся, потому что имеющийся запас невостребованных лимитов питьевой воды в будущем месте забора практический в 2,5-3 раза выше объемов, которые понадобятся для восстановления водоснабжения Донбасса, - сказал Василий Голубев.
Глава региона рассказал, что из донского региона на территорию Донбасса протянут две нити магистрального водовода. Также планируется строительство нескольких насосных станций, подстанций и накопителей воды.
- Это очень крупный объект, который будет работать и на Ростовскую область. Он потенциально даст плюсы региону. Проектирование вели, оценивая ситуацию потребления. Строительством занимаются военно-строительные компании Минобороны, - добавил Василий Голубев.
Напомним, в январе 2023 года временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что водовод для снижения дефицита воды планируют запустить уже к 1 апреля.
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