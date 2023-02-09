Губернатор оценил устойчивость экономики Ростовской области в 2022 году

Губернатор Василий Голубев выступил на пресс-конференции. Фото: сайт правительства Ростовской области

Экономика Ростовской области по итогам 2022 года в целом показала устойчивость. Об этом сегодня, 9 февраля, на пресс-конференции сообщил губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона, на Дону возросли промышленное производство (на 7,8 %) и объемы продукции сельского хозяйства (на 10,1 %).

- Предприятия и организации в 2022 году получили 10,3 млрд рублей господдержки - это субсидии, финансовая помощь, займы. Сумма налоговых преференций составила 6,2 млрд рублей, - отметил Василий Голубев.

Также известно, что среднемесячная зарплата в регионе увеличилась на 13,8 % и превысила 43,5 тысячи рублей. Индекс потребительских цен при этом повысился на 13,7 %.

Напомним, сегодня в рамках пресс-конференции глава региона рассказал журналистам об итогах социально-экономического развития Ростовской области в 2022 году. За выступлением губернатора сегодня следили корреспонденты федеральных, областных и муниципальных СМИ.

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