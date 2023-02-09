Новую ветку и дополнительные вагоны добавили в проект обновления трамвайной сети Ростова

Количество трамвайных вагонов собираются довести до 106 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону в проект модернизации трамвайной сети добавили новую линию в сторону ЖК «Вересаево» и на территорию старого аэропорта. Информацию об этом 9 февраля публикует «Ростовский городской транспорт».

- Пути начнутся от улицы Черевичкина и продолжатся по через ж/д полотно до проспекта 40-летия Победы. Далее составы поедут до улицы Вересаева к старому аэропорту, но эта часть проекта пока не уточнена, - говорится в сообщении.

Предполагается, что к возведению новой ветки приступят после обновления всей трамвайной сети и запуска движения в Левенцовку и Суворовский. Также в числе нововведений проекта - сокращение эстакады на проспекте Стачки и увеличение числа вагонов до 106.

- Общая стоимость проекта - 61 млрд рублей, из которых 40,95 млрд рублей пойдет на строительство путей, двух депо и тяговых подстанций. До этого сумма была на 1 млрд рублей больше. При этом остальные параметры концессии не меняются, - отметили в публикации на портале «Ростовский городской транспорт».

Добавим, ранее стало известно, что в масштабный проект обновления трамвайной сети Ростова на правах самостоятельной стороны планируют войти власти донского региона. Соответствующий документ накануне утвердил губернатор Василий Голубев.

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