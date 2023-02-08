Донские власти планируют войти в проект модернизации трамвайной сети Ростова-на-Дону

В Ростове должны создать и реконструировать 103 км трамвайных путей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростовской области планируют выступить партнером в проекте модернизации трамвайной сети Ростова-на-Дону. Такую возможность в соответствующем распоряжении утвердил губернатор Василий Голубев.

В документе указано, что правительство региона может войти в работу на правах «самостоятельной стороны концессионного соглашения» и «установить уровень софинансирования в 1 % для предоставления субсидий бюджету донской столицы».

Напомним, ранее 1 % от общей суммы в масштабное обновление должны были вложить власти Ростова-на-Дону, как сторона предоставившая концессию. Инициатор заключения соглашения - компания «Синара - Городские транспортные решения».

Напомним, основным источником финансирования считается капитальный грант в размере 18 млрд 970 млн рублей, 18,5 млрд рублей из этой суммы - деньги из федерального бюджета. Ранее по итогам всех этапов работ в Ростове планировали создать и реконструировать 103 км трамвайных путей, возвести 2 депо, приобрести 61 трехсекционный трамвай, а также привести в порядок 30 односекционных составов.

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