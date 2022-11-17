Модернизацию трамвайной сети Ростова начнут уже в январе 2023 года

В Ростове собираются создать и реконструировать 103 км трамвайных путей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Модернизацию трамвайной инфраструктуры Ростова-на-Дону должны начать уже в январе 2023 года. Об этом по итогам встречи с инвестором в своем телеграм-канале 17 ноября сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Сейчас ведется разработка планировки территории под строительство ветки трамвая на Западном и в Левенцовке, а также под новое депо. Предоставить все итоговые документы и внести изменения в Генплан должны 27 декабря. Начало работ - январь 2023 года, - написал Алексей Логвиненко.

Напомним, в целом по итогам всех этапов работ в Ростове собираются создать и реконструировать 103 км трамвайных путей, возвести 2 депо, приобрести 61 трехсекционный трамвай, а также привести в порядок 30 односекционных составов.

Концессионное соглашение с компанией «Синара» должны утвердить в ближайшее время. Одним из источников финансирования - капитальный гранта в размере 18 млрд 970 млн рубле, 18,5 млрд рублей из этой суммы - деньги из федерального бюджета. Софинансирование города составляет 1% от суммы.

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