В Ростове собираются внепланово обсудить софинансирование модернизации трамвайной сети

Всего в рамках проекта в Ростове собираются проложить 104 км трамвайных путей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко предложил обсудить софинансирование работ по обновлению трамвайной сети донской столицы. Для решения этого вопроса, по мнению главы администрации, необходимо провести внеочередное заседание.

- Сегодня будут подведены итоги, определен победитель по частной концессионной инициативе. Нам дается 30 суток на заключение самой концессии, но мы можем это сделать только при наличии финансирования. Этот вопрос нужно обсудить не в декабре, а уже в середине или в конце ноября. Депутаты должны утвердить в бюджете наш 1% софинансирования, - разъяснил на планерном совещании Алексей Логвиненко.

Руководитель администрации добавил, что тема трамвайной модернизации очень важна не только для развития инфраструктуры, но и для экономики города в целом. Добавим, внеплановое обсуждение финансирования поддержала также председатель гордумы - глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина.

Напомним, концессионером выступает компания «Синара ГТР Ростов-на-Дону». Инвестор со своей стороны готов вложить в проект 62 млрд рублей. О готовности соглашения стало известно в сентябре 2022 года. Строительство новых трамвайных веток в городе собираются выполнить в четыре этапа до 2028 года.

Всего собираются проложить 104 км путей, возвести два сервисных депо, закупить 61 трехсекционный состав и обновить еще 30 односекционных трамваев.

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