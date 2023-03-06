Сергей Шойгу заслушал доклад о строительстве водовода из Ростовской области в ДНР

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доклад о строительстве водовода из Ростовской области на территорию Донбасса заслушал министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Известно, что глава военного ведомства о ходе работ в деталях узнал в рамках своей рабочей поездки в зону специальной операции. Сергей Шойгу в итоге высоко оценил работу военных строителей.

Напомним, при прокладке нового водовода задействовали 2600 специалистов и 1 тысячу единиц техники. Месяцем ранее бригады уже начали возводить водозаборный узел на реке Дон и насосные станции. Разработчики предусмотрели дополнительную дамбу, молы, а также 63 перехода через автомобильные, железнодорожные пути и водные преграды.

Всего должны создать две нити трубопровода по 200 км каждая. Мощность гидротехнического сооружения доведут до 300 тысяч кубометров воды в сутки. Завершить работы на объекте планируют весной 2023 года.

После запуска трубопровода наполнится канал Северский Донец, оттуда чистая питьевая вода пойдет в населенные пункты Донбасса.

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